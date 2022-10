Coffret Escape game - Pièges au pays des mangas

Akemi, Sumiye, Akira, Hiroki... votre bande d'amis et très hétéroclite et n'a pas froid aux yeux. Toujours prêts pour l'aventure, vous vous lancerez à la recherche d'un doudou trop kawaii, vous affronterez une bande de Yakuzas très agiles, vous sauverez la ville d'un monstrueux kaiju et vous percerez les mystères des origines de l'archipel japonais. Mais pour cela, il vous faudra collaborer, être perspicaces, bien observer les éléments à votre disposition, plier des origamis et même gagner au pachinko ! Sinon, ce sera le supplice des tangrams ! Ce coffret contient : - 40 cartes énigmes réparties en 4 aventures : Les sanglots d'Atsuko, Chroniques mythologiques, Le bras du Yakuza, L'attaque du kaiju. - 8 cartes personnages comportant des indices à révéler au bon moment. - 10 cartes Yokai, des démons qui vont vous faire perdre pied. - 2 plateaux avec 4 plans pour localiser votre objectif. - 2 cartes perforées pour l'épreuve pachinko. - 2 feuilles d'origami pour mettre à l'épreuve vos doigts de fée. - 18 pions - 1 tangram (7 éléments)