Dictionnaire des messages des animaux. Le guide complet pour comprendre la symbolique et les signes de plus de 150 animaux

Le guide complet pour comprendre la symbolique et les signes de plus de 150 animaux. Un oiseau vient cogner à votre fenêtre de manière insistante, votre chat vous rapporte un lézard, vous vous trouvez nez à nez avec une araignée ou vous rêvez d'un éléphant... Et si les animaux avaient un message à vous délivrer ? Dans ce dictionnaire complet et unique, sublimement illustré, vous trouverez : - Un abécédaire pratique pour interpréter les messages de plus de 150 animaux, de A comme abeille à Z comme zèbre. - Des fiches pratiques à consulter après vos rencontres avec les animaux pour comprendre leurs messages et recevoir leur guidance. - Des exemples concrets et des témoignages.