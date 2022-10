Pokémon : Les secrets de la jungle - Le roman du film XXL

Au coeur de la forêt d'Okoya vit Koko, un garçon élevé dans la jungle par un Zarude. Koko grandit en pensant être un Pokémon. Mais le jour où il rencontre Sacha et Pikachu, il découvre le monde des humains et commence à se poser des questions sur ses origines. Qui est-il vraiment ? Humain ou Pokémon ? Quoi qu'il en soit, lui seul a le pouvoir de recréer le lien entre les humains et les Pokémon pour sauver la jungle menacée.