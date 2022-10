Lanka Food. Sérendipité et épices du Sri Lanka

Il est impossible de comprendre la cuisine sri lankaise si l'on ne s'intéresse pas à l'histoire fascinante de cette toute petite île, à sa culture complexe et à ses multiples communautés. Sa population se compose de Singhalais, de Tamouls, de Malais, de Maures et de Burghers, chacun ayant son propre héritage gastronomique. Si les plats gagnent peu à peu une reconnaissance internationale, les bases et les éléments constitutifs de la cuisine sri-lankaise sont complexes. Ils reflètent la diversité des peuples, de l'histoire, des saveurs et des idées qui se sont superposés pour créer une cuisine originale : Cutlets de crabe, Thosai, Riz Biryani, Curry de noix de cajou, Curry de poisson, Sambol katta & lunu miris, Pickles de citron vert, Chutney à l'ananas, Caramels au lait, Crêpes au pani pol, etc. O Tama propose de (re)découvrir 100 recettes authentiques sri-lankaise mais également les traditions et habitudes culinaires de cette une minuscule île en forme de larme. Lanka Food est une ode à la cuisine et à la culture sri-lankais.