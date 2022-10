24 histoires pour attendre Noël - Sami et Julie

- 24 histoires inédites et richement illustrées (2 doubles-pages par histoire) - Un fil conducteur clair autour du quotidien de Sami et Julie qui attendent Noël pour rester dans l'esprit de la collection - Une fabrication travaillée : couverture cartonnée, pellicullage mat, fer à dorer et vernis sélectifEN PLUS des 24 histoires, des activités pour préparer Noël en famille, qui font écho aux histoires de Sami et Julie développées dans le livre : - Un grand " Cherche et trouve " sur une double-page - Des recettes : les sablés (et comment les rater comme Sami et Julie), les truffes au chocolat - Un petit bricolage : Comment réaliser le cadeau que Sami et Julie ont fabriqué pour leurs parents, décorations de Noël, etc.