L'art du bonheur selon Confucius

Nous consacrons trop de temps à observer le monde extérieur et trop peu à examiner notre cœur et notre âme. Confucius nous enseigne le secret du bonheur, qui consiste à trouver la paix en soi-même et à atteindre le bonheur spirituel dans notre monde. Ses enseignements, rassemblés dans les Entretiens, ont été écrits il y a 2500 ans et ont fortement inspiré la philosophie occidentale. Ils avaient pour but d’empêcher les hommes de céder à leurs perpétuels conflits d’intérêt et de développer leur esprit critique. « Nul écrit n'a exercé une influence plus durable sur une plus grande partie de l'humanité ». Repris en partie dans cet ouvrage, les recommandations de Confucius nous sont directement utiles et à notre portée car les vérités d’hier sont celles d’aujourd’hui, simples et limpides. La sagesse de Confucius est un chemin où l’homme peut s’accomplir et mener la vie heureuse dont son âme a besoin.