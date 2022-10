Encyclopédie Les Zalliés et les Zaffreux. à la découverte du royaume intérieur

Un soir, alors que je m'endormais tranquillement, je fis une drôle de découverte : celle de l'existence du Royaume Intérieur. Quelle ne fut pas ma surprise : ce monde était si vaste et extraordinaire, je n'en croyais pas mes yeux ! Je découvris dans ce royaume le Monde Coloré et le Monde Noir. En les visitant, je rencontrais aussi leurs habitants : les Zalliés et les Zaffreux, des créatures surprenantes, aussi originales les unes que les autres. Les Zalliés possèdent des qualités et des pouvoirs incroyables. Ils font tout ce qu'il leur est possible pour entretenir la Paix et l'harmonie au sein du Royaume Intérieur, contrairement à leurs adversaires les Zaffreux, qui cherchent à y mettre une vraie pagaille avec leurs pouvoirs farfelus. Partez à la rencontre de Stone, le Zallié du Centrage, ou de de Hoshi, le Zallié de la Sagesse. Vous découvrirez aussi leurs adversaires, Azimut et Frappadingue, les Zaffreux du décentrage et de la Bêtise. Vous croiserez des Parasites insolites et étonnants comme les Idées Tordues, les Médisances et le Boucan-Monstre... Cette encyclopédie merveilleuse dédiée à l'intériorité a pour vocation d'aider les enfants à découvrir leur Royaume Intérieur et à développer leurs ressources et leurs qualités de manière ludique grâce à des personnages attachants.