Français 1er. L'oral du bac en schémas

Destiné aux élèves de Première, cet ouvrage aborde les méthodes de l'épreuve orale de français au baccalauréat de façon synthétique, visuelle et concrète, afin d'acquérir des connaissances, des compétences et des réflexes indispensables pour réussir. Chaque chapitre se déploie en trois temps : Ø" L'essentiel à maîtriser " : les notions centrales et la méthode des différents exercices de l'épreuve orale, pas à pas ; Ø" La méthode en un clin d'oeil " : des schémas clairs pour visualiser les points essentiels ; Ø" En pratique ! " : des applications commentées pour s'entraîner efficacement, avec de nombreux conseils et astuces. En bonus : Des fiches " mémo " reprenant les principaux outils, et repères culturels et notionnels à assimiler ainsi que la méthodologie des exercices du baccalauréat.