Golden Age

"Il nous faut distinguer trois mondes. Le Nôtre, le Leur, et celui du milieu : le Delirium". Dandelion Manor, Dorset, juillet 1914. Dans la langueur d'un été secoué par les éclairs menaçants de la guerre qui approche, quatre écrivains veillissants, jadis si créatifs, sont réunis. L'inspiration s'est envolée ; L'inspiration s'est envolée, les bruits de bottes feraient-ils fuir les fées ? A leurs côtés, un elfe sauvage et fantasque, une femme secrète assoiffée de réponses et un enfant rêveur connecté aux univers visibles et invisibles assistent aux derniers soubresauts de ce monde qui meurt. Jusqu'où iront les crétures déboussolés pour faire revenir leurs muses ? Et qu'advient-il de ce qui compte vraiment quant tout s'écroule ? Quatre fois lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire, Fabrice Colin signe ici son grand retour au gence, dans un roman empreint de mystère et de drames, de cruauté et de douceur, de poésie et de magie - comme seule sa plume enchanteresse peut nous offrir. Une histoire unique, qui tisse une réflexion passionnante sur la création, l'inspiration et la littérature. Une merveille.