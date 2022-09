La radioactivité. Découverte, mécanismes, applications, problématiques

Riche en anecdotes, l'ouvrage raconte la découverte de la radioactivité. Les mécanismes qui naissent au coeur de l'atome et les lois qui les gouvernent sont présentés de manière simple. Ils permettent de comprendre les utilisations dans le domaine de la datation, de la médecine, dans celui de la conquête spatiale, ... Le livre s'achève par un examen des problématiques soulevées par la présence de matériaux radioactifs comme l'impact de la radioactivité sur l'environnement, ainsi que les contraintes de gestion et de stockage des déchets nucléaires. Cet ouvrage de culture générale scientifique, abondamment illustré et où l'aspect historique tient une part de choix, s'adresse à tous ceux qui ont l'esprit curieux et désirent parfaire ou rafraîchir leurs connaissances dans le domaine, quelle que soit leur formation de base. Des encadrés et de multiples références bibliographiques permettent d'aller plus loin.