Mélanie Duféey, naturopathe depuis plus de 10 ans, propose de découvrir la fatigue sous un angle encore inexploré jusqu'ici. En effet, dans cet ouvrage, on découvre qu'il n'existe pas une fatigue, mais des fatigues liées à différentes causes, dont certaines insoupçonnées. . . Identifier la (ou les) cause(s) de sa fatigue est une étape indispensable pour retrouver peu à peu une merveilleuse énergie : problème de sommeil, déséquilibre hormonal, digestion non optimale, alimentation ne répondant pas aux besoins, des facteurs émotionnels (comme une charge mentale déséquilibrée par la suractivité numérique, une hypersensibilité ou encore des besoins primaires malmenés). Ensemble, à travers cet ouvrage, nous aborderons ces différentes fatigues et de nombreuses pistes pour en venir à bout : alimentation, activité physique, phytothérapie (infusions et décoctions), aromathérapie (huiles essentielle en diffusion ou massage). . . Sur le moyen et le long terme, avec une énergie progressivement retrouvée, on peut enfin aller de l'avant pour cesser de subir le quotidien et pouvoir vivre sa vie en menant à bien de nouveaux projets.