Mes émotions - Tome 2. Je me sens bien

Le second recueil de 8 histoires de Gaston, la licorne dont la crinière change de couleur en fonction de ses émotions. Avec une roue des émotions pour aider l'enfant à exprimer ce qu'il ressent. Aurélie Chien Chow Chine, illustratrice et sophrologue exerçant en école maternelle, prend la parole pour expliquer les émotions et apporter des solutions à travers 8 exercices de sophrologie. Les 8 émotions : boude, amoureux, s'ennuie, impatient, vexé, inquiet, se concentre, n'arrive pas à dormir.