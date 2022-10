Craductions

"Craduire : se doter volontairement d'une incompétence, désapprendre les langues, comprendre autre chose que ce qu'il faudrait. Cette pratique de la craduction court de Rabelais et Molière jusqu'à Verheggen et Desproges, en passant par Hugo, Jarry, etc. Après un premier opus centré sur l'héritage latin, les auteurs étendent ici leur méthode à d'autres langues étrangères : italien, espagnol, anglais, allemand, grec, portugais, breton. On quitte alors le domaine des citations célèbres et maximes profondes pour celui, plus prosaïque, des guides de conversations, des dépliants touristiques et des indications pratiques. Ce livre comprend plus de quatre cents énoncés traduits crado modo, ordonnés selon les rubriques des meilleurs magazines. Un appendice donne les traductions officielles couramment proposées par ailleurs pour chacun des énoncés "craduits"".