Petite peur

"Pas facile d'apprivoiser ses peurs ! A la maison, à l'école ou dans les bois, la peur suit partout ce petit garçon, comme une petite soeur qui pleure. Elle n'a pourtant aucune chance, aucune chance contre lui. L'enfant comprend peu à peu qu'il est plus facile d'accueillir sa peur que de lutter contre elle. Et si vivre ses peurs rendait plus fort ? Un texte qui aborde la thématique forte de la peur sous ses différentes formes. Dans ses illustrations, Anne-Lise Boutin incarne la peur dans la couleur noire qui s'insinue dans tous les paysages, plus ou moins présente en fonction de l'état de confiance du petit garçon".