D'Erving à Goffman

"Erving Goffman est un des sociologues les plus marquants du XXe siècle. Spécialiste des interactions humaines, il a connu une carrière importante, influençant nombre de ses contemporains et ayant une descendance intellectuelle d'envergure. Il a particulièrement marqué le monde universitaire français à la faveur de la publication de plusieurs de ses textes par Pierre Bourdieu. Cependant, chose étonnante, on ne connaît rien ou presque de sa vie. A l'occasion du centenaire de sa naissance et des 40 ans de sa disparition, la première biographie du sociologue paraît, écrite par un de ses plus éminents spécialistes".