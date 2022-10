Faussement naïf mais jamais simpliste, Tom Vaillant nous surprend au coin d'une case par la maturité et la dureté des thèmes qu'il aborde. Il nous guide dans l'exploration de son univers personnel et poétique, en gardant la patte qu'il sait mettre à ses projets plus grand public. Initialement numérique, Le Ciel est en Feu sort de l'écran, pour se voir couché dans un objet papier plus généreux.