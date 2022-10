Le carrefour des vents mêlés

Un roman consacré au retour tragique des Pieds-Noir ; une histoire de résilience, de combats et d'amour. En 1962, Christine et son père, instituteur retraité, sont forcés de quitter l'Algérie après les accords d'Evian. C'est un départ dans des conditions tragiques après que la mère est morte empoisonnée par une aide-domestique au service du FLN. Le retour en France n'est pas facile du tout. Ils s'installent en Provence, chez un cousin, mais Christine se retrouve vite toute seule après le décès du père, épuisé et diabétique. Elle parvient à retrouver la trace de son oncle agriculteur qui vit dans le sud-ouest de la France. Femme courageuse et d'exception, Christine prend son destin en main et devient une agricultrice à succès. Pourtant rien n'est simple, car un projet de route doit massacrer les propriétés mitoyennes. Elle se battra avec toutes ses forces contre ce projet porté par de puissantes sociétés industrielles.