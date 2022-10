Cultes! series - 100 lieux mythiques de series

Omniprésentes dans le paysage culturel, les séries sont désormais considérées comme des oeuvres d'art à part entière, au même titre que les films. Des séries tour à tour comiques ou dramatiques, effrayantes ou spectaculaires, palpitantes et inventives, dont la portée a conféré à des endroits parfois inattendus une importance nouvelle. Saviez-vous que Deux flics à Miami a participé à la rénovation d'Ocean Beach ? Ou encore que les décors de Peaky Blinders sont ouverts au public toute l'année ? De l'histoire de la mise en scène de l'incroyable crash au début de Lost, en passant par les secrets des maisons du Prince de Bel-Air, de Malcolm ou encore de Stranger Things, embarquez pour un tour du monde passionnant en compagnie des plus grandes stars de la télévision. Asseyez-vous à la table du Los Pollos Hermanos de Breaking Bad, plongez dans l'ambiance chevaleresque de Game of Thrones, réalisez le casse du siècle aux côtés de l'équipe de La Casa de Papel et retrouvez la bande de The Big Bang Theory au Cheesecake Factory, avant de déambuler sur Wisteria Lane en compagnie des héroïnes de Desperate Housewives. N'oubliez pas de saluer Dexter Morgan à Miami avant de prendre un cours de karaté au dojo Cobra Kai pour finalement enquêter aux côtés des Experts à Las Vegas.