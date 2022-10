Ces nouveaux métiers que vos parents ne connaissent pas !

(Re)découvrez les nouveaux métiers ! Vous ne savez pas encore quel métier exercer plus tard ? Pas de panique, à l'ère des réseaux sociaux et de la conscience écologique, une multitude de nouveaux métiers s'offrent à vous ! Ludmilla Guillet propose dans ce livre un large panel de métiers et vous explique les études qui y mènent. Regroupés en sept grandes catégories, vous découvrirez des métiers surprenants comme celui de traffic manager ou encore d' "imprimeur d'organes ".