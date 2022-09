Une nouvelle collection qui a pour objectif de faire comprendre et de rendre accessible des sujets dont tout le monde parle Ici Les clés pour comprendre l'actualité répond aux questions telles que : la clivage droite / gauche de quoi parle-t-on ? Covid-19, pourquoi les antivax ? Ecole, le niveau des élèves baisse-t-il vraiment ? Pass sanitaire, une menace pour nos libertés ? Doit-on s'attendre à un retour de la Guerre froide ? Ce livre présente un état des lieux des grandes problématiques nationales et internationales et fait le point sur les idées reçues. Un véritable outil permettant à chacun de saisir les enjeux de notre temps.