Une nouvelle collection qui a pour objectif de faire comprendre et de rendre accessible des sujets dont tout le monde parle Les clés pour comprendre l'économie répond aux questions telles que : Cotiser plus longtemps, la véritable solution aux retraites ? La crise, de quoi s'agit-il ? Comment relancer la croissance ? Peut-on lutter contre les paradis fiscaux ? Les 35 heures bonnes ou mauvaises choses pour l'économie ? Ce livre présente un état des lieux des grandes problématiques nationales et internationales et fait le point sur les idées reçues. Un véritable outil permettant à chacun de saisir les enjeux de notre temps.