L'économie vue par les moines : un chemin d'avenir

La vie et l'économie monastique : doux rêve ou modèle pour demain ? Cet ouvrage lauréat du prix de la thèse X-HEC Entrepreneurs nous fait entrer dans la spécificité du modèle monastique de production. Le travail et la vente ne se conçoivent que parce qu'ils ont un sens et restent soumis à des exigeances supérieures, éthiques et spirituelles. A travers de nombreux témoignages, l'auteur en vient à proposer l'idéal monastique comme une source d'inspiration pour un modèle de développement durable.