Histoires de calcul infinitésimal. De l'étude des courbes aux dérivées et aux intégrales

Comment sont apparues, dans l'histoire, les notions de fonction, de dérivée ou encore d'intégrale, qui sont aujourd'hui à la base de tout enseignement élémentaire de l'analyse ? En déjouant nos représentations a priori, les neufs auteurs de ce livre, à la fois enseignants et chercheurs en histoire des mathématiques, donnent à voir au long de dix chapitres comment ces notions ont progressivement été élaborées et raffinées, du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, de l'étude des courbes et des surfaces à la construction des théories de l'intégration.