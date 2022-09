Parlons démographie en 30 questions

Trente questions-réponses pour mieux comprendre les enjeux démographiques mondiaux Entre 1800 et aujourd'hui le nombre d'habitants sur terre a été multiplié par huit et cet accroissement a été de plus en plus rapide. La progression de la démographie est d'une actualité plus ou moins immédiate et pose des problèmes divers sur l'ensemble de la planète. L'auteur analyse les rapports entre population, développement, environnement, et économie et répond à toute une série de questions.