Lire Houellebecq. Essais de critique polyphonique

Ce livre ne cherche pas à célébrer le génie de Houellebecq ou à dénoncer son imposture. Il ne s'agit pas davantage d'une étude raisonnée de son oeuvre. Ce livre porte sur la lecture des romans de Houellebecq. Quelle forme prend l'interprétation au contact de récits polémiques, qui divisent la critique et le public ? Tenter de répondre à cette question conduit à aborder les textes sous l'angle d'une critique polyphonique. Il s'agit de remonter à l'origine plurielle des énoncés fictionnels et, parfois, de suivre ce cordon ombilical qui rattache les romans à la vie de leurs auteurs et au monde.