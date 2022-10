Quelques bribes éparpillées par-ci, par-là est une recherche personnelle sur la manière de raconter graphiquement la mémoire. C'est un système. C'est également une sorte de journal intime d'obsessions, de motifs, de comparaisons, d'associations et de réflexions, parfois vaseuses, parfois bêtes, parfois étranges, parfois inutiles mais peut-être parfois intéressantes. Jeff Délez exploite les notions de cadrage et de rythme mais aussi, a fortiori, les notions de temps, de séquence et donc d'ellipses au sein de la narration.