Album sans famille

"Homme par-dessus bord" regroupe des textes en prose écrits par Schwitters entre 1932 et 1947, de la veille de l'accession au pouvoir des Nazis à l'exil forcé de l'auteur à travers la Norvège puis l'Angleterre, jusqu'à sa mort. Le recueil assemble des textes à caractère documentaire et autobiographique, et des histoires et des contes, où le merveilleux et l'humour se jouent de l'arrière-fond tragique.