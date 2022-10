S'entraîner au vocabulaire professionnel infirmier. De l'UE 1.1 à l'UE 5.6 - QCM, QROC, mots-fléchés, textes à trous

Des exercices pour maîtriser tout le vocabulaire des 3 années d'études infirmières Poursuivre des études infirmières demande de maîtriser parfaitement le vocabulaire médical mais également professionnel : la communication est la clé de cette profession, il faut donc pouvoir utiliser les termes appropriés. Quelle différence y a-t-il entre "secret professionnel" et "discrétion professionnelle" ? Qu'appelle-t-on "myosis" ? Que signifie "pharmacocinétique" ? Que veut-dire TCMH ? Ce livre d'entraînement propose 200 exercices pour s'entraîner à utiliser le vocabulaire et se l'approprier, avec des corrections détaillées qui reprennent des éléments du cours. Ces exercices revêtent plusieurs formes : - exercices variés autour de la construction des mots (racines grecques et latines) ; - mots fléchés et mots croisés ; - mots à relier ; - qui suis-je ? ; - vrai-faux ; - QCM, QROC, textes à compléter, etc. Organisé par unité d'enseignement, ce cahier d'exercices reprend tout le programme des études infirmières, de l'UE 1 à l'UE 6 : psychologie, sociologie, anthropologie, biologie, santé publique et économies de la santé, éthique, biologie, grandes fonctions, les processus physiologiques, responsabilité professionnelle, projet de soins infirmiers, soins de confort, de bien-être, relationnels, d'urgence, palliatifs, évaluation d'une situation clinique, etc. Il permettra à l'étudiant en IFSI de 1re, 2e ou 3e année d'asseoir et de tester ses connaissances, pour maîtriser les principaux concepts afin de réussir ses évaluations et préparer efficacement son travail de fin d'études. Bonus : + de 50 exercices à faire en ligne