Les cahiers d'Europan 16 en France - Villes vivantes

Les Cahiers d'Europan 16 portent un regard réflexif et transversal sur les idées et questionnements principaux de la session 16 d'Europan. Se superposant au catalogue des résultats sans s'y substituer, ils sont autant une prise de recul sur la session 16 qu'un prolongement prospectif sur les explorations à mener dans la session 17, dont le thème porte également sur les Villes Vivantes. Les Cahiers d'Europan 16 cherchent également à relier ce cadre théorique et thématique, notamment autour du Care, aux applications et conséquences pratiques qu'il implique.