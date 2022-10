Prenez de l'ail et de l'argent, du sel et de la terre

Véritable épopée dans la distorsion du temps et de l'espace, du brouillage des cartes et des catégories, c'est un roman polyphonique qui en de nombreux points rappelle "Orlando" de Virginia Wolf. A travers deux protagonistes, le cartographe Wigand Behaim et la métamorphe Sibylle Blauwelsch, ainsi que leurs migrations entre paysages primordiaux, continents, cultures, sexes et professions, les lecteurs et lectrices sont embarquées dans un monde d'impermanence, de rêves et de savoirs emmêlés. Un magnifique roman où la cryptogéographie et la cryptozoologie permettent d'explorer nos (in)certitudes contemporaines.