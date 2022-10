Une intimité saine et réussie. Une perspective chrétienne (sans tabous…)

La sexualité, on en parle parfois pas assez ou, à l´inverse, trop ! Ce livre ose aller au-delà du tabou, tout en adoptant une approche saine de la question. Ses auteurs étudient la place de la sexualité dans le projet de Dieu, d´après la Bible. Ils en tirent les principes fondamentaux qui favorisent une vie sexuelle épanouie en permettant de la vivre comme un véritable cadeau et comme un lien consolidant la relation intime du couple. Ils ne manquent pas non plus d´aborder les questions les plus courantes que l´on se pose à ce sujet, en particulier dans la société actuelle, et de s´appuyer sur des données scientifiques. A lire pour grandir dans la compréhension de l´autre et découvrir une approche stimulante, chrétienne et positive (c´est possible ! ) de la sexualité.