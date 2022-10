Théodore Mann. Savoir et pouvoir. Un théoricien du climat à l'Académie de Bruxelles au XVIIIe siècle

Pre?curseur du global warming, Mann avanc?a de?s les anne?es 1770 que la terre se re?chauffait et e?valua la part des causes anthropiques et physiques. Il s'illustra dans la " saga du Passage du Nord-Ouest " en menant des expe?riences sur la conge?lation de l'eau de mer. Il de?nonc?a les pratiques de pe?che destructrices de la chai?ne alimentaire maritime et de la biodiversite?. Auteur d'une oeuvre conside?rable, il de?veloppa des the?ses de?mographiques annonc?ant Malthus.