Études en l'honneur du Professeur Iacyr De Aguilar Vieira. Tome 1-2

Droit civil, droit des affaires, droit international privé, droit privé comparé, droit du commerce international, littérature et droit, constituent autant de champs d'étude que des passions pour Iacyr de Aguilar Vieira durant son intense et fructueuse activité de recherche et d'enseignement au Brésil comme en Europe. C'est dans ces domaines que ses élèves, collègues et amis, européens et sud-américains, rendent aujourd'hui un hommage amical à cette universitaire empreinte de liberté.