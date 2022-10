Les AVC en 100 Questions/Réponses

Cet ouvrage aborde les mécanismes et causes des AVC, leur prévention, la conduite à tenir face à des symptômes évocateurs, et les problématiques du quotidien chez les patients conservant des séquelles. Il s'adresse au public désireux de comprendre la maladie, ainsi qu'aux professionnels de santé engagés dans l'accompagnement des victimes d'AVC et de leurs familles.