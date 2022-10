Les animaux ont-ils des droits ?

Quelle est la condition animale aujourd'hui ? Comment mieux traiter les animaux de compagnie, d'élevage et sauvage ? La cause animale est un sujet d'actualité qui oppose deux visions pour lesquelles le statut et le droit des animaux sont très différents. Cet ouvrage fait un état des lieux sur l'élevage, les expérimentations, la pêche, la chasse, la vente d'animaux, les zoos, le trafic d'animaux... et précise les moyens mis en oeuvre ou à mettre en oeuvre pour améliorer la condition animale. L'auteur compare la législation et les pratiques française en matière de droit des animaux avec l'Europe et l'internationale