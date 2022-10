" D'un travail imprimé dont le support est l'album, je décalque certains éléments contenus dans les cases. Redessinant un dessin, je deviens dessinateur du seul geste, sans arrière pensée formelle ou liée à un sujet, me constituant au fil des copies un répertoire. De ce répertoire enflant au fil des dessins et du temps s'élaborent alors à partir de contraintes liées au hasard (sélection, composition,...) des ensembles dessinés qui constituent l'objet même de mon travail (etc). "