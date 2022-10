L'architecte et designer Marcelo Joulia, chassé de son pays, l'Argentine, par le coup d'état militaire en 1976, a puisé dans ce traumatisme personnel la force des grands bâtisseurs. Depuis trente ans, il a fait de son agence Naco - "intuition" en guarani - le laboratoire d'une architecture globale et inventive qui décloisonne les genres et les métiers, mêlant les savoirs, les arts et les parcours. Epicurien, gourmand, généreux, passionné d'art et de gastronomie, Marcelo Joulia invente des lieux à son image, uniques et accueillants, toujours dynamiques.