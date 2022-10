La main au panier 4. Overtime

Tout est à recommencer pour Oli lors de son comeback en ligue professionnelle : faire ses preuves parmi des basketteurs beaucoup plus grands que lui, affermir sa place d'homme dans son équipe, avoir de nouveaux alliés... Heureusement, ses amis sont toujours là pour lui. Tout comme Lucas, et ce, pour le meilleur et pour le pire. Hélas, cette fois, c'est Victor qui aura besoin de tout le soutien de notre prodige du panier.