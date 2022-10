Bruits et couleurs du temps. Une famille dans le siècle soviétique

Dans cet ouvrage, Irina Scherbakova retrace l'itinéraire de trois générations engagées dans le XXe siècle russe. Ses grands-parents, juifs, sont portés par l'élan révolutionnaire. Ses parents surmontent la guerre et l'antisémitisme. Ils rêvent d'un "socialisme à visage humain" . Sa génération, lucide sur le passé soviétique et portée par un espoir de changements, assiste à la chute du régime. Ancré dans la mémoire vive et intime d'une famille, ce récit éclaire de manière émouvante l'histoire de l'intelligentsia juive en Russie et, plus largement, le destin tragique de l'Union Soviétique