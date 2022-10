Elizabeth II, la reine d'un siècle. Tome 1 : 1926-1992

L'ultime biographie de la reine Elizabeth II Elizabeth II n'était pas née pour être reine. Pourtant, depuis son accession au trône en 1952 à l'âge de 25 ans, elle s'est révélée être une figure astucieuse, déterminée, menant sa famille et son peuple à travers plus de 70 ans de changements sociaux sans précédent. Elizabeth II, la reine d'une siècle est une étude incontournable de la survie et du renouveau dynastiques, qui couvre l'abdication, la guerre, la romance, le danger et la tragédie. Le 1er tome de cette biographie traverse la période de 1926 à 1992, il retrace l'enfance de la future reine, l'implication de la famille royale dans le Seconde Guerre mondiale (extraits exclusifs du journal de guerre de son père) ainsi que les quarante premières années du règne d'Elizabeth II jusqu'au début des années 90 dites les années noires (divorces, décès de Diana...)