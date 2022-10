"Dark Mador, c'est le plus fort. Il n'a peur de rien. Ca, Angèle, Marin et Justin le savent très bien. Donner un air de fête aux repas, partir en balade, faire des batailles de chatouilles ou réparer les fuites d'eau, il connaît toutes les recettes pour faire de leur quotidien une suite d'instants heureux. Mais bon, parfois, il lui arrive aussi d'être un peu en retard... Et s'il avait perdu un combat, même avec son sabre laser ? Bien plus qu'une histoire de babysitting, ce texte à la fois poétique et léger, fait rimer science-fiction et humour tout en abordant les inquiétudes de l'enfance, en particulier la peur de perdre ceux qu'on aime".