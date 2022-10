Sentinelles

En 2053, la Terre a perdu la plus grande partie de sa population. L'humanité a été décimée suite à une attaque mondiale et simultanée d'insectes nouveaux qui sont désormais les "gardiens" de la planète. Ces hyménoptère ont acquis le pouvoir de tuer l'homme en le piquant - sont-ils nés d'une expérience scientifique humaine pour des besoins militaires ou ces insectes ont-ils muté afin de combattre un ennemi, le genre humain, qui ne lui laissait plus d'autres choix que La guerre ?