Les saisons sur la colline de l'Hermitage

Cet ouvrage est un recueil de poèmes qui laissent crier certaines douleurs, douleurs liées aux pertes ou aux absurdités de l'existence. Anaïs de sa plume sensible et belle nous invite à voyager dans les pensées et les émotions qui la traversent pendant son deuil, une plongée en eaux sombres. La grande maturité de l'écriture et l'élaboration de cette colonne absente propose de mettre des mots sur le vide. Anaïs Bon propose une poésie délicate et puissante, une poésie écrite et à travers son prisme elle offre une possible consolation.