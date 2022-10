Les extraordinaires pouvoirs du ventre. Un fabuleux voyage au cœur de notre microbiote

Un fabuleux voyage à la découverte des pouvoirs de notre microbiote. Notre ventre recèle un secret étonnant : c'est là, grâce à notre microbiote, que se décident notre bien-être et la bonne santé de notre corps entier. Vous pensiez que les intestins n'étaient qu'un long tube inerte ? Faux ! C'est là que tout se joue : immunité, humeur, résistance au stress et aux maladies... Vous trouvez cela incroyable ? Alors suivez les deux nano-explorateurs Harry et Judy à la découverte de ce monde caché dans notre ventre !