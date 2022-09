Au pays des sources

Un voyage dans le sillage des eaux de Spa à la découverte d'un milieu naturel exceptionnel, c'est le beau programme que nous proposent la journaliste "? raconteuse de nature ? " Virginie Hess, dont la poésie des textes berce ces pages, et le photographe Thomas Meunier, spécialisé en photo nature et animalière. Ces deux passionnés se sont rendus sur le terrain pour nous emmener dans les méandres du Pays des Sources, nous invitant à le parcourir avec un oeil neuf. A la manière d'un carnet de route, la journaliste nous emmène à la rencontre des gens qui font de la préservation du biotope leur combat, qu'ils soient hydrogéologues, garde-forestiers ou membres de Spa Monopole, mais également des espèces emblématiques de la région. En explorant ce bel ouvrage documenté et richement illustré, vous comprendrez que l'action de l'Homme en matière de préservation du milieu pour garantir la qualité de l'eau peut avoir un réel impact positif sur le monde sauvage. Des plantes aux tourbières, de la libellule au blaireau, vous aurez l'occasion d'admirer la grande variété de ce territoire dont -? et c'est sans doute là toute la beauté de ce récit ? - ­la biodiversité a non seulement été préservée, mais s'est même enrichie au fil des ans.