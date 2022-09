Au pire on meurt !

Là-haut, malgré le froid, les doutes et les angoisses de la veille, je suis invincible. La vie devant moi, comme un océan de plaisirs, de rêves et de conquêtes ininterrompus. Ce n'est pas aujourd'hui que je meurs, pas ici, pas comme ça, pas comme eux. Arthur Lachat, vingt ans et immortel, nous raconte avec une émotion poignante sa rencontre avec la mort. La sienne, frôlée dans une danse exaltante et sinistre. Celle des autres, tellement insaisissable qu'elle en est d'abord incroyable. Un chemin vers la mortalité parcouru dans la frénésie de la jeunesse, à grands coups de poings dans l'estomac. Un auteur choc, un style fougueux, un objet littéraire hors du commun.