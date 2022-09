Les industries métallurgique et mécanique dans la Loire Tome 1. L'univers fascinant du métal

Ce livre porte le témoignage d'un secteur dynamique tourné vers l'avenir et relativement peu connu du grand public. L'industrie du métal dans la Loire est l'une des plus importantes et des plus performantes en France. Elle a hérité d'une culture industrielle profondément ancrée dans les entreprises et les institutions. Elle bénéficie d'un écosystème très actif en termes de formation professionnelle, de recherche et d'innovation tourné vers la transformation et la modernisation des entreprises. Elle dispose d'un potentiel pour contribuer au renouveau de l'industrie française. L'effondrement des grands conglomérats dans les années 1970-1980 (Manufrance, Creusot-Loire) a sonné la fin de l'industrialisation de masse pour laisser la place à un nouveau paysage industriel capable de répondre aux besoins sur mesure des grands donneurs d'ordre de l'énergie, de l'automobile, de l'aéronautique, entre autres. Les petites et moyennes entreprises forment un tissu dense comprenant tous les métiers de la métallurgie et de la mécanique. Principalement sous-traitantes, elles ont élevé leur niveau de service et de compétence en créant des bureaux d'études, en investissant dans l'automatisation et les systèmes de production numérique. Elles ont amélioré leur efficacité en faisant jouer les complémentarités d'activités. Elles ont diversifié leurs marchés pour surmonter les à-coups conjoncturels. Par ailleurs, de grands groupes français et étrangers détiennent des filiales ligériennes, témoignant de l'attractivité des savoir-faire du territoire. L'approche d'un secteur industriel aussi vaste et étendu a conduit à réaliser deux tomes. Le premier tome porte sur les racines historiques et sur les fondements institutionnels. Il présente aussi les métiers situés en amont de la chaîne de valeur, la première transformation des métaux et la construction métallique. Le second tome couvre la mécanique de précision, les activités proches du marché final, les services et l'ingénierie.