Tout le FLE A1-A2. 160 séquences et 400 exercices corrigés

Tout le FLE, Vocabulaire, Grammaire, Conjugaison A1-A2 s'adresse à toute personne, adolescent(e) ou adultesouhaitant apprendre ou réviser les bases de la langue française. Reposant sur un système de fiches ou de séquences, cet ouvrage comprend deux grandes parties : - la première composée de fiches de vocabulairethématique (listes en partie illustrées) avec exercices corrigés ; - la deuxième composée de fiches ou de séquences de grammaire et de conjugaison progressives avec exercices corrigés. Conçu pour être utilisée en autonomie ou avec un professeur, cette méthode est idéale pour s'initier ou réviser de façon progressive et à son rythme. Les plus : 190 fichiers audioà télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses pour le vocabulaire et la conjugaison.