Ace your test ! 20 chapitres clés (prêts à l'emploi) pour préparer l'anglais des concours

Cet ouvrage aborde de manière synthétique 20 chapitres essentiels du monde contemporain en lien avec la culture anglophone, en proposant pour chaque chapitre des notions clés : vocabulaire, connaissances et références culturelles sur le sujet étudié? , articles de presse récents, révisions grammaticales en contexte, différents sujets de concours et examens avec les corrigés et explications méthodologiques. Cet ouvrage est un outil d'apprentissage efficace et complet pour préparer et améliorer l'anglais des concours et examens. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants universitaires qui souhaitent approfondir leurs connaissances de l'anglais et aux élèves des classes préparatoires scientifiques et commerciales.