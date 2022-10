Ganga. Rencontres le long du fleuve sacré

A la mort de sa mère, un petit garçon indien part pour une longue errance. De Varanasi jusqu'aux sources du Gange, ses rencontres avec une nonne bouddhiste, un père de famille bourru, un pèlerin mystique amateur de psychotropes et une jeune musicienne lui enseigneront la résilience, la tolérance, la spiritualité et la poésie du monde. Des métropoles indiennes en pleine mutation à la pureté des vallées himalayennes, ce roman, dont le personnage principal est le fleuve sacré, se présente comme une invitation au rêve, à l'évasion et à la réflexion sur ce qui nous unit à la Nature et aux Hommes. "Une légende raconte que dans les hauteurs du lointain Himalaya existe une vallée tapissée de fleurs. Dans cette vallée vit un saint homme qui a atteint la délivrance spirituelle, la renonciation parfaite et la connaissance ultime".